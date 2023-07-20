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Грозы, местами шквалы. В ГСЧС предупредили о непогоде до конца суток

Фото: Грозы, кое-где шквалы. В ГСЧС предупредили о непогоде до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В большинстве областей Украины, до конца суток, 20 июля, ожидается ненастье. Возможны грозы, местами шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

Отмечается, что непогода также вероятно продолжится ночью 21 июля на Левобережье Украины.

"По прогнозу Укргидрометцентра, до конца суток 20 июля в большинстве областей Украины и ночью 21 июля на Левобережье - грозы, местами шквалы 15-20 м/с. И уровень опасности, желтый", - пишет пресс-служба.

В ГСЧС советуют:

  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
  • дома закрыть окна и выключить электроприборы, даже телефоны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцам синоптики обещали аномальную погоду летом. Вскоре в страну может добраться жара из Сахары. Также возможны новые температурные рекорды.

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