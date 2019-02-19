Гройсман заявив, що у 2019 Україна може досягти стабілізації гривні

Прем'єр-міністр зазначив, що надалі планується економічне зростання

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2019 Украина может достичь стабилизации национальной валюты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Свободы слова" на телеканале ICTV.

По словам Гройсмана, избирательный процесс влияет на экономический рост не совсем положительно.

" В 2019 году если продолжать работать, привлекая инвестиции, развивая промышленность и другие секторы экономики, мы можем достичь абсолютной стабильности национальной валюты, и не будет резкого роста цен, как мы видели в предыдущие годы. Далее мы планируем экономический рост. Но мы понимаем, что избирательный процесс влияет на это не совсем положительно. ", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Гройсман отчитался о работе Кабинета министров за прошлый год.

Кабинет министров на заседании в среду 13 февраля утвердил отчет о своей работе за прошлый год. В ближайшее время документ внесут в Верховную раду, где депутатам его представит премьерьер-министр Владимир Гройсман. Правительство вынуждено делать это каждый год, выполняя соответствующую норму регламента КМУ.