Прем'єр-міністр Володимир Гройсман призупинив екологічні перевірки в портах. Про це він заявив на засіданні Кабміну 10 липня, відповідаючи на питання представника президента при Кабінеті міністрів Андрія Геруса про законність перевірок, які проводить Державна екологічна інспекція в портах, передає РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Як повідомив Гройсман, на наступному засіданні уряд розгляне новий порядок взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища у портах.

"Ми знаємо цю проблему, до нас теж надходять сигнали про корупцію при таких перевірках. Тому сьогодні буде проведено нараду під головуванням першого віце-прем'єра (Степана Кубіва, – ред.) із залученням екологів і бізнесу, ми розберемося, яка там ситуація. Є доручення підготувати відповідні рішення на наступне засідання уряду, щоб врегулювати цю проблему", - заявив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє перевірки в портах. "До тих пір, поки ми приймемо рішення, перевірки в портах, накладення санкцій буде зупинено, щоб уникнути зловживань", - підкреслив він.

Крім того, Гройсман підкреслив, що правоохоронні органи відтепер будуть більше уваги приділяти повідомленнями про корупцію в діях Держекоінспекції.

"Там, де є корупційні ризики, по кожному випадку прошу негайно звертатися до антикорупційні органи або в Національну поліцію. Я дав доручення Нацполіції всі такі сигнали брати в роботу, порушувати за ними справи і допитувати. Якщо бізнес скаржиться – значить, хтось на них тисне, хтось у них вимагає хабара. І цих людей треба затримувати і чистити всю цю історію", - зазначив прем'єр.