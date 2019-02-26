Гройсман пропонує розробити програму розвитку ІТ-сектору на 10 років

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Також Гройсман підкреслив необхідність освіти та підготовки кадрів у сфері ІТ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує експертному середовищу та представникам ІТ-сфери виробити комплексні правила розвитку ІТ-сектору на найближчі 5-10 років. Про це Гройсман заявив на зустрічі з представниками IT-сфери, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, уряд України пропонує експертному середовищі та представникам сфери ІТ разом виробити комплексні правила розвитку ІТ-сектору на найближчі 5-10 років, а також сформувати можливості для якісної освіти й підготовки кадрів для ІТ.

"За експертною оцінкою, обсяг експорту телекомунікаційних і ІТ-послуг з України в минулому році перевищив 2 млрд доларів, а кількість зайнятих у цій сфері перевищує 160 тис. чоловік. У найближчі роки частка ІТ може зрости до 6-8% ВВП з нинішніх 4%", - зазначив Гройсман.

Він наполіг на необхідності створення стійких правил розвитку ІТ-сектору.

"Треба визначити на 5 або 10 років нормальні регулювання і податкову базу, щоб інвестиції в ІТ-сектор були захищені. І друге питання - освіта та підготовка кадрів, введення їх в реальний сектор економіки України. Ось дві глобальні задачі. Вони дадуть можливість швидкого зростання в секторі та в економіці в цілому", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, за словами президента України Петра Порошенка, З 2016 року кількість робочих місць в ІТ-сфері виросло більш, ніж на 50%.

Голова групи підтримки України при Європейській комісії Пітер Вагнер заявив, що IT-сектор в Україні сприяє експорту близько 3 мільярдів євро для Європейського союзу.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що в Україні продукція сектора інформаційних технологій (IT) формує більше 3% ВВП держави.