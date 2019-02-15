Гройсман назвав пріоритетні законопроекти Кабміну на 2019 рік

За словами прем'єра, сьогодні важливо забезпечити інфраструктурну інтеграцію

Одними из первых приоритетов Кабинета министров в этом году являются проведение реформы Таможенной службы и ратификация Соглашения об оценке промышленных товаров. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, отвечая на вопрос об определении первоочередных законопроектов правительства в 2019 году, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, одним из приоритетов Кабмина на 2019 год является проведение реформы Таможенной службы.

"Очень важно сегодня обеспечить инфраструктурную интеграцию. Также нам нужно сочетать таможенные процедуры. Это реформа таможенной службы, которая должна дать ответ на эти вопросы. То есть это прозрачные и эффективные механизмы. Сегодня 43% украинского экспорта идет на рынки ЕС. Соответственно, пропускная инфраструктурная способность - с одной стороны. А процедурная интеграция - с другой, чтобы не было никаких задержек, и мы были очень мобильными", - сообщил Гройсман.

Глава правительства отметил, что другим приоритетом является ратификация Соглашения об оценке соответствия промышленных товаров в Украине.

"В результате этой процедуры (товары, - ред.) должны получить свободный доступ на рынки ЕС. Это глобальные задачи, которые стоят перед нами", - пояснил премьер.

Напомним, глава представительства Европейского союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил о необходимости улучшения координации между Кабинетом министров и представителями парламента, которые должны согласовывать принятие евроинтеграционных законопроектов.

Как писало РБК-Украина, по словам спикера Рады Парубия, количества принятых Верховной радой законов в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом пока недостаточно.