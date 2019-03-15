Гройсман назвав план розвитку Харківської області абсолютно реалістичним

Гройсман схвалив план розвитку області на найближчий час

Планы развития Харьковской области является абсолютно реалистичными. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги расширенного заседания Совета регионального развития Харьковской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Мероприятие состоялось 14 марта в Дворце студентов Национального юридического университета им. Я. Мудрого.

В Совете приняли участие представители районов Харьковской области, руководители ОТО, промышленных предприятий, вузов, медицинских учреждений и так далее.

Во время заседания глава ХОГА Юлия Светличная и руководители объединенных общин региона рассказали о результатах работы и дальнейших планах развития.

"Я очень доволен был услышать о планах области на ближайшее время. Они абсолютно реалистичны, и у вас есть абсолютно все для того, чтобы это сделать. Хотел поблагодарить каждого из вас. Это очень хорошо, когда у человека есть не только обязанность выступить, а когда есть запал, энергия к изменениям. И я почувствовал это во всех выступающих. Сразу почувствовал это от председателя облгосадминистрации Юлии Александровны", - сказал Гройсман, подводя итоги мероприятия.

Напомним, в ходе заседания Совета регионального развития Юлия Светличная сообщила, что в ближайшие 3 года запланировано восстановление 2000 объектов в Харьковской области.