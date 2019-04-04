Гройсман назвав обсяг державної підтримки регіонів

У 2019 році за різними програмами виділяється 20 млрд грн
За останні п'ять років державна підтримка регіонів зросла щонайменше в 40 разів - з 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
Гройсман розповів, що у 2019 році уряд виділяє:
"Крім того, у 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд надав 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж торік", - додав прем'єр.
Нагадаємо, у листопаді 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що на Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд грн.
Як повідомляло РБК-Україна, у січні-березні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 59,9 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.