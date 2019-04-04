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Гройсман назвав обсяг державної підтримки регіонів

Новини » Економіка    04.04.2019 - 14:14
Гройсман назвав обсяг державної підтримки регіонів
Фото: Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)

У 2019 році за різними програмами виділяється 20 млрд грн

За останні п'ять років державна підтримка регіонів зросла щонайменше в 40 разів - з 0,5 млрд грн до 20,75 млрд грн. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

Гройсман розповів, що у 2019 році уряд виділяє:

  • 7,7 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку.
  • 4,7 млрд грн на соціально-економічний розвиток регіонів.
  • 5 млрд на розвиток сільської медицини.
  • 2,1 млрд на інфраструктуру.
  • 0,75 млрд грн на будівництво спортивних об’єктів.
  • 0,5 млрд грн на підтримку регіональної політики.

"Крім того, у 2019 році на відновлення місцевих доріг уряд надав 14,7 млрд грн. Це на 3 млрд більше, ніж торік", - додав прем'єр.

Гройсман назвав обсяг державної підтримки регіонів

Нагадаємо, у листопаді 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що на Фонд регіонального розвитку у 2019 році виділять 9 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у січні-березні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 59,9 млрд грн платежів, що контролюються Державною фіскальною службою.

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