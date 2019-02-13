Гройсман назвав підсумки боротьби з контрабандою на митниці

З початку кампанії приріст митних платежів склав 53,2 млрд гривень
З початку кампанії "Україна без контрабанди", яка стартувала на митниці в червні 2018 року, приріст платежів склав 53,2 млрд гривень. Про це на презентації звіту уряду за минулий рік заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, в реформі Державної фіскальної служби особлива увага приділяється митниці.
"У червні 2018 стартувала програма "Україна без контрабанди". Є 53,2 млрд гривень приросту митних платежів", - зазначив Гройсман.
Він також додав, що послугами "електронного кабінету" користуються 9 млн платників податків.
Фото: звіт Кабміну
Нагадаємо, в жовтні Гройсман заявляв, що середньодобові надходження від митниці перевищили 1,7 млрд гривень. Він також підкреслив, що на 7 міжнародних пунктів пропуску облаштовують скануючі системи.
Раніше також повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує карати на строк від 3 до 15 років позбавлення волі за товарну контрабанду в залежності від її розмірів