Group CEO Moneyveo отримала нагороду “Лідер трансформації”

Журнал «Власть денег» представив рейтинг «Топ-25 найуспішніших жінок українського бізнесу», повідомляється на онлайн-ресурсі DSNews. До нього увійшли директорки та власниці найбільших і найпопулярніших компаній в Україні. Серед найкращих була і Group CEO Moneyveo – Альона Андронікова. Вона здобула перемогу у номінації «Лідер трансформації».

Про конкурс DSNews

За словами організаторів, участь у конкурсі – визначне досягнення, адже світ бізнесу в нашій країні традиційно вважається чоловічим. Тому уже другий рік поспіль редакція видавничої групи «КАРТЕЛЬ», до якої входить видання «Власть денег», складає рейтингування успішних, креативних та ефективних жінок України, аби відзначити їх видатні результати роботи. У цьогорічному рейтингу серед 25 обраних бізнес-леді – 12 були оголошені у номінаціях за досягнення в різних галузях бізнесу і громадської діяльності: «Лідер суспільної думки», «New бізнес-вумен», «Виклик часу», «Власть денег», «Beautiful-бізнес» тощо. Переможців визначали читачі журналу шляхом онлайн-голосування.

Успіхи Moneyveo в умовах нової реальності

2020-ий був роком випробувань на міцність як суспільства, так і держави. Він змусив змінюватися всіх, та особливих трансформацій зазнав бізнес. Виявилося, що в критичних умовах жінки-лідери нічим не гірше за чоловіків змогли перелаштувати бізнес-процеси, прийняти виклики та позначити нові стратегічні цілі. А дехто навіть покращив фінансові показники своїх компаній.

Минулого року фінтех-компанії Moneyveo вдалося не лише легко адаптуватися до змін, зберегти штат працівників, але й – вийти на новий рівень розвитку.

Розуміючи потреби клієнтів, своєї команди і ринку, в період коронакризи Moneyveo активно розвиває marketplace споживчого кредитування, розробляє інноваційні технологічні продукти, вдосконалює внутрішні операційні процеси, практично всі перевівши в онлайн. Компанія покращує умови віддаленої роботи для співробітників та збільшує кількість програм корпоративної соціальної відповідальності тощо. Як результат – зростає її клієнтська база. Нині у сервісі обслуговується понад 1 000 000 клієнтів.

До того ж, саме у кризовому 2020-му Moneyveo виходить на міжнародний ринок і запускає кредитний сервіс у В’єтнамі.

Лідерство і трансформація

Трансформація такого рівня, звісно, була б неможлива без керівника, який взяв би на себе всю відповідальність та в умовах швидкої діджиталізації склав чіткий план дій. Завдяки високій експертизі, креативному підході, працьовитості та, власне, потужним лідерським навичкам Group CEO Альони Андронікової, – компанія швидко трансформувалася та виросла у 10 разів від початку свого існування. За ці досягнення Альона і отримала відзнаку «Лідер трансформації» у конкурсі DSNews.

На церемонії нагородження переможниць конкурсу Альона розповіла, що трансформація стала ключовим трендом 2020-го року та остаточно перейшла з категорії «хайпу» у стратегічну модель побудови бізнес-процесів: «Важливою умовою успіху наразі є трансформація системи управління і новий підхід до лідерства. Уміння трансформувати всі процеси навколо себе – одна з найголовніших рис керівника», – зазначила Group CEO Манівео.

Альона додала, що: «Бізнес як водіння. Немає значення, жінка або чоловік за кермом – водії повинні знати правила, слідувати до своєї мети і отримувати задоволення від подорожі».

Відповідаючи на питання організаторів заходу, як бути успішною бізнес-леді, керувати великим штатом працівників та при цьому залишатися тендітною жінкою, Group CEO Moneyveo сказала, що її секрет успіху полягає у пристрасті до своєї роботи: «Якщо ви відверто закохані у те, що робите, – завжди досягатимете значних результатів».

Подібні рейтинги свідчать про високий професіоналізм жінок-керівниць у діловому світі. А те, що серед найуспішніших бізнес-вумен виявилася Альона Андронікова, говорить про чергове визнання її експертності та лідерських навичок у соціумі.