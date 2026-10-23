Денежная поддержка родителей онлайн: все о новых услугах и компенсациях в "Дії"

Рождение ребенка – это время, когда каждая минута на вес золота. Ходить госучреждениями с младенцем на руках или собирать кипы справок — точно не то, чем должны заниматься родители. Именно поэтому мы цифровизируем социальные услуги, чтобы необходимую финансовую поддержку можно было оформить в считанные минуты. Сейчас на портале "Дія" запускается комплексная система поддержки семей на разных этапах: от беременности до момента, когда ребенок уходит в садик или ясли. Две услуги уже работают онлайн, а третья появится в ближайшее время.
Рассказываю, как они работают и что нужно знать родителям.
Рождение ребенка – это время, когда каждая минута на вес золота. Ходить госучреждениями с младенцем на руках или собирать кипы справок — точно не то, чем должны заниматься родители. Именно поэтому мы цифровизируем социальные услуги, чтобы необходимую финансовую поддержку можно было оформить в считанные минуты.
Сейчас на портале "Дія" запускается комплексная система поддержки семей на разных этапах: от беременности до момента, когда ребенок уходит в садик или ясли. Две услуги уже работают онлайн, а третья появится в ближайшее время.
Эта услуга создана для женщин, не платят ЕСВ. Речь идет о неработающих матерях, студентках, а также военнослужащих, полицейских и сотрудницах ГСЧС.
Размер пособия составляет 7000 грн ежемесячно.
Чтобы его оформить, не нужно собирать бумажные справки. Главное – иметь медицинское заключение о временной нетрудоспособности. Оно должно быть действительным или с даты его закрытия прошло не более 6 месяцев. Деньги поступают на обычный счет "Дія.Картки".
Здесь нет никаких ограничений по MCC-кодам, поэтому вы можете тратить эти средства на любые собственные нужды. Заходите и пользуйтесь на портале.
Это ежемесячная поддержка родителей в течение первого года жизни малыша в размере 7000 грн (или 10 500 грн, если речь идет о ребенке с инвалидностью).
Подать заявление можно до последнего дня шестого месяца после 1 года. Но сама выплата будет за период завершения медицинского заключения о временной нетрудоспособности/или 1 января 2026 года до исполнения 1 года.
В отличие от выплат по беременности, это уже целевые средства. Они зачисляются на специальный счет "Забота о ребенке" вашей "Дія.Картки". Потратить их можно исключительно на детские товары: детское питание, одежду, подгузники и средства ухода.
Процесс подачи полностью цифровой и состоит из двух шагов:
Когда проверка прошла успешно, по электронной почте поступает ссылка на вторую часть заявления. Ее нужно подписать "Дія.Підписом" или файловым КЭП в течение 24 часов. Заходите и пользуйтесь на портале.
Если вам удобнее подать документы в бумажном виде, такая возможность остается — можно обратиться в ЦНАП, Пенсионный фонд или представителей громады.
Отдельный блок, который мы запускаем в ближайшие недели, — услуга "єЯсла". Она рассчитана на родителей детей от 1 до 3 лет, которые решают выходить на работу на полный день после отпуска по уходу.
Государство будет ежемесячно компенсировать 8 000 грн на каждого ребенка (или 12 000 грн для детей с инвалидностью).
Эти средства можно направить на покрытие расходов на уход и развитие малыша, ведь они также будут приходить на специальный счет "Забота о ребенке" вашей "Дія.Картки".
Главная цель этих изменений – сделать общение с государством незаметным и простым. Сервисы разработаны Минцифрой совместно с Минсоцполитики, а также нашими швейцарскими партнерами по EGAP и Фонду Восточная Европа, чтобы родители тратили время на ребенка, а не на бюрократию.