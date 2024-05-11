Денежная помощь на приемных детей за границей: кто может получить и условия

Условия

Для получения такой помощи существует несколько условий, касающихся количества детей, их возраста и территории оказания помощи.

"Речь идет о тех приемных семьях, детских домах семейного типа и семьях опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей в возрасте до 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины", - говорится в сообщении.

При этом территория предоставления денежной целевой благотворительной помощи - вся территория Украины, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных и возможных боевых действий.

"Средства выплачиваются физическому лицу - законному представителю детей", - добавляют специалисты.

Суммы и порядок выплат

Следует отметить, что суммы выплат также отличаются - можно получить 25, 35 и 40 тысяч гривен в зависимости от страны, где находятся дети.

25 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).

35 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).

40 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Как зарегистрироваться

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение помощи, следует выполнить несколько важных шагов.

1. Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, обращаются в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

2. Уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения прав детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания по электронному адресу организации: office@sos -ukraine.org. Больше подробностей – по ссылке.