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Денежная помощь на приемных детей за границей: кто может получить и условия

Фото: приемные семьи и опекуны могут получить денежную помощь на детей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов могут получить денежную помощь на детей за границей. Но для этого есть определенные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Условия

Для получения такой помощи существует несколько условий, касающихся количества детей, их возраста и территории оказания помощи.

"Речь идет о тех приемных семьях, детских домах семейного типа и семьях опекунов (попечителей), к которым были устроены двое и более детей в возрасте до 18 лет, которые на момент обращения находятся за пределами Украины", - говорится в сообщении.

При этом территория предоставления денежной целевой благотворительной помощи - вся территория Украины, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных и возможных боевых действий.

"Средства выплачиваются физическому лицу - законному представителю детей", - добавляют специалисты.

Суммы и порядок выплат

Следует отметить, что суммы выплат также отличаются - можно получить 25, 35 и 40 тысяч гривен в зависимости от страны, где находятся дети.

  • 25 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, которые на момент обращения находятся в Польше и других странах Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия, Чехия и т.д.).
  • 35 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Германии и других странах Западной и Северной Европы (Австрия, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Франция, Греция, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония и т.д.).
  • 40 тысяч гривен выплачиваются лицу, в семью которого были устроены дети, на момент обращения находящиеся в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане и других странах, не указанных выше.

Как зарегистрироваться

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение помощи, следует выполнить несколько важных шагов.

1. Для участия в программе заявители, отвечающие указанным критериям, обращаются в уполномоченные органы и службы по делам детей по месту своего пребывания.

2. Уполномоченные органы и службы по делам детей направляют официальное письмо-обращение о предоставлении денежной целевой благотворительной помощи для обеспечения прав детей, находящихся за границей, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания по электронному адресу организации: office@sos -ukraine.org. Больше подробностей – по ссылке.

Многодетные семьи в Украине

Семьи, имеющие троих или больше детей, считаются многодетными и могут получать от государства ряд льгот, социальных гарантий и выплат.

Также этот статус предоставляется семьям, если один или двое супругов имеют детей от предыдущего брака, но они проживают с ними в новой семье.

Ранее РБК-Украина писала про льготы многодетных семей во время военного положения в Украине. Детальнее - в материале.

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