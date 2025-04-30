Деньги, жилье, субсидии: какие программы помощи ВПЛ работают в 2025 году

В 2025 году продолжается поддержка ВПЛ не только государством, но и международными организациями. Помощь продолжают оказывать ООН, ЮНИСЕФ и другие организации.

Кто может воспользоваться действующими программами от международных организаций - в материале РБК-Украина .

Главное:

Кому можно подать заявку на субсидию на аренду жилья?

Кто получает экстренную помощь на семью?

Кому можно подать заявку на ежемесячные выплаты?

Как действует программа поддержки от Всемирного банка?

Субсидии на аренду жилья для ВПЛ

На сегодня за счет международных организаций, субсидии на аренду жилья предоставляются с учетом уровня доходов семьи, того, сколько стоит аренда жилья в конкретном регионе и сколько людей входят в состав семьи ВПЛ.

"В рамках пилотного проекта мы применяем подход, когда семья ВПЛ должна тратить на аренду жилья не более 20% совокупных доходов семьи, а остальное покрывает государство (из средств, предоставленных международными партнерами - ред.)", - отмечают в комментарии РБК-Украина в Минсоцполитики.

С 29 января этого года ВПЛ могут подавать документы на получение субсидии на аренду жилья. Назначается субсидия по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, которые выехали из оккупированных регионов или из зон боевых действий и не имеют собственного жилья в условно безопасных регионах Украины, их жилье уничтожено или непригодно для проживания.

Субсидия на аренду жилья будет предоставляться при условии, если арендатор и арендодатель не связаны родственными отношениями, арендатор уже не получает помощь на проживание от государства или арендодатель помещения уже не получает на него компенсацию по программе "Приют".

"При этом, семья ВПЛ может одновременно получать субсидию на аренду и субсидию на жилищно-коммунальные услуги (предоставляется от государства - ред.)" - подчеркивают в Минсоцполитики.

Экстренная поддержка для семей с детьми

Во время эвакуации населения из приграничных регионов, таких как Сумщина и Харьковщина, летом 2024 года, Минсоцполитики при поддержке ЮНИСЕФ (Международный чрезвычайный фонд помощи детям при Организации Объединенных Наций) ввели экстренную помощь в размере 10 800 гривен на одно эвакуированное лицо (из расчета 3 600 гривен на человека на три месяца). В 2024 году такую помощь получили более 30 тысяч украинцев.

Выплаты осуществляются таким категориям семей с детьми, которые с 1 мая 2024 г. подлежат обязательной эвакуации, а до этого проживали на территории Сумщины и Харьковщины. Получают соответствующие выплаты от Минсоцполитики те переселенцы, которые:

имеют в составе семьи лицо или ребенка с инвалидностью до 18 лет;

считаются многодетной семьей с детьми до 18 лет;

воспитывают единолично детей (одинокая мать/одинокий отец);

являются малообеспеченными с детьми в возрасте до 18 лет.

Сегодня выплаты продолжаются тем, кто подал заявку на помощь в 2024 году.

Ежемесячные выплаты от ООН

До конца мая 2025 года продолжает действовать программа ежемесячной поддержки наиболее уязвимых ВПЛ. Вместе со Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН) Минсоцполитики и Пенсионный фонд Украины реализуют помощь лицам, проживающим на территориях активных или потенциальных боевых действий, которые имеют пенсию или социальную помощь менее 3 250 грн или не получают помощи ВПЛ или от других международных программ.

"Эта финансовая помощь предназначена украинцам из самых уязвимых категорий", - уточняют в пресс-службе Минсоцполитики.

ВПП ООН ежемесячно доплачивает разницу до 3 250 грн пенсионерам, людям с инвалидностью и детям с инвалидностью, которые относятся к ВПЛ.

Программа Всемирного банка

Еще один масштабный проект реализуется Минсоцполитики совместно со Всемирным банком - INSPIRE. Его бюджет составляет 1,2 млрд долларов США. Проект финансируется за счет займа из Целевого фонда ADVANCE Ukraine, который поддерживает Правительство Японии.

INSPIRE позволяет финансировать 29 видов социальных выплат, в том числе и для ВПЛ. В Минсоцполитики отмечают, что деньги от Всемирного банка и Японии направляются в общий фонд государственного бюджета Украины, поэтому благодаря этой поддержке выплаты ВПЛ и другим уязвимым гражданам осуществляются без задержек.