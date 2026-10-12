Деньги под матрасом или доход в ПУМБ? Почему депозит лучше

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Часть денег лежит на карточке "на всякий случай", часть – в конверте на черный день, а еще часть годами ждет своего часа в ящике или под матрасом.

Такие тайники помогают хранить деньги, но не приносят доход. Если же часть сбережений не понадобится в ближайшие месяцы, можно рассмотреть другой вариант – разместить их на депозите.

В спецпроекте РБК-Украина и ПУМБ разбираемся, какие средства следует держать под рукой, а какие могут приносить доход.

Деньги могут просто лежать. Но зачем?

Сбережения можно условно поделить на три группы.

На ежедневные расходы. Эти деньги должны быть доступны на карте или текущем счете.

На непредвиденные ситуации. Финансовая подушка необходима для срочных расходов, поэтому ее также следует оставлять доступной.

На будущее. Если сумма уже отложена и не понадобится в ближайшие месяцы, можно рассмотреть ее размещение на депозите.

Главное – не ограничивать доступ к деньгам, которые могут понадобиться срочно, а подобрать инструмент для сбережений, которые могут подождать.

Деньги под матрасом, в конверте или на депозите?

Тумбочка – 1 комната, 0 "квадратов", доходность 0%.

Конверт в ящике – отдельный адрес, но без процентов.

Книга на полке – уютно и незаметно, но деньги могут надолго потеряться между страницами.

Матрас – просторно, но дополнительного дохода не приносит.

Все эти варианты позволяют хранить деньги, но не помогают им зарабатывать. Альтернативой для части сбережений может стать акционный депозит "Доходный ПЛЮС" от ПУМБ.

Новый адрес для сбережений: "Доходный ПЛЮС"

ПУМБ предлагает разместить новые гривневые средства на 3 или 6 месяцев под 16% или 17% годовых соответственно.

Основные условия:

16% годовых – на 3 месяца;

– на 3 месяца; 17% годовых – на 6 месяцев;

– на 6 месяцев; минимальная сумма – 500 грн ;

; проценты выплачиваются ежемесячно на карту ПУМБ;

пополнение депозита не предусмотрено;

досрочное снятие средств и расторжение договора не предусмотрены;

автоматическая пролонгация отсутствует;

оформить депозит можно за несколько кликов в приложении ПУМБ.

Предложение действует с 1 октября по 20:00 30 декабря 2026 года. Депозит открывается только за счет новых средств.

Это вариант для тех, кто имеет сбережения в определенных целях, но не планирует использовать их в течение следующих нескольких месяцев.

Что такое "новые средства"?

"Доходный ПЛЮС" можно открыть только за счет новых средств.

Для этой акции это разница между суммой остатков собственных средств клиента на момент открытия депозита и суммой таких остатков на 23:59:59 24 сентября 2026 года.

Самостоятельно ничего рассчитывать не нужно: приложение ПУМБ автоматически определяет доступную для размещения сумму в соответствии с условиями предложения.

Сколько могут принести деньги?

Процентная ставка становится понятнее, если перевести ее в гривню.

К примеру, если разместить 100 000 грн на 6 месяцев под 17% годовых , ориентировочный доход после государственного налогообложения составит около 8 570 грн .

В расчете учтен фактический срок размещения: 93 дня для депозита на 3 месяца и 184 дня – на 6 месяцев. Приведенная сумма является ориентировочной. После налогообложения фактический доход будет меньше.

То есть, сбережения, которые определенное время не нужны для ежедневных расходов, могут за этот период принести дополнительный доход.

Больше деталей о надежных и выгодных депозитах на сайте ПУМБ.

Какие деньги следует переселить?

Депозит не обязательно должен стать новым адресом для всех сбережений.

Финансовую подушку, резерв на непредвиденные расходы и деньги на ближайшие покупки лучше оставлять доступными.

Депозит можно рассмотреть для средств, отложенных на ремонт, обучение, будущую покупку или иную цель, если потратить их планируется через несколько месяцев.

Деньги в свободном доступе, на которые начисляются прибыль, можно держать на Манибоксе от ПУМБ.

Простое правило: размещайте на депозите только те средства, которые вам не понадобятся в течение всего срока вклада.

Почему важна не только ставка, но и банк?

Выбирая депозит, важно учитывать не только ставку, но и условия размещения средств и банк, которому вы доверяете им.

ПУМБ успешно работает в Украине уже 35 лет и обслуживает более 2,5 млн. физических клиентов и 185 тысяч бизнесов . По данным НБУ, банк входит в топ-4 украинских банков по объему срочного депозитного портфеля физических лиц в гривне и в топ-10 по другим ключевым показателям.

Срочные депозиты в ПУМБ имеют более 125 тысяч клиентов, а доля продления депозитов превышает 94%, что является одним из самых высоких показателей в Украине. В среднем клиент с депозитом имеет два открытых вклада в ПУМБ.

ПУМБ также является участником системы обеспечения вкладов физических лиц в Украине.

Вашим деньгам пора переехать в ПУМБ, чтобы зарабатывать для вас?

Одни деньги нужны каждый день, другие должны оставаться финансовым резервом. Но сбережения, которые уже имеют свою цель и не понадобятся в ближайшие месяцы, могут получить другой адрес.

Акционный депозит "Доходный ПЛЮС" от ПУМБ позволяет разместить новые гривневые средства на 3 или 6 месяцев под 16% или 17% годовых и получать проценты ежемесячно на карточку.

Потому что хороший адрес для денег – это не только место, где они хранятся. Это место, где они могут приносить доход.

ПУМБ – надежный и выгодный банк для клиентов!