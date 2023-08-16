Деньги на мечту. Островная сборная объявила сбор средств для поездки на баскетбольный ЧМ-2023

Баскетбольная сборная Кабо-Верде объединила подготовку к предстоящему чемпионату мира с фандрейзинговой кампанией для сбора достаточной суммы для поездки на турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BasketNews .

"Креолы" уехали в США с двойной целью. Кроме очередного этапа тренировочного сбора перед ЧМ-2023, национальная команда проводит ряд мероприятий по сбору средств.

Сборная Кабо-Верде прилетела в штат Массачусетс. В Бостоне и окрестностях живут многие выходцы из островного государства в Атлантическом океане. До 18 августа баскетболисты будут встречаться с диаспорой в неформальной обстановке для пополнения казны команды перед турниром.

Федерация баскетбола Кабо-Верде вынуждена просить помощи соотечественников, поскольку не может самостоятельно организовать поездку на чемпионат мира. Африканцы будут состязаться в группе F, матчи которой запланировали на японской Окинаве. Соперниками станут сборные Словении, Грузии и Венесуэлы.

Грядущий мировой форум станет премьерным для сборной Кабо-Верде. До сих пор самым высоким достижением национальной команды оставалось 4-е место на Афробаскете-2021. Главная звезда "креолов" – центровой мадридского "Реала" Эди Тавариш.