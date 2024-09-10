Деньги на армию, тяжелая зима и работа с партнерами. Главное из пресс-конференции Шмыгаля

От военного блока до евроинтеграции: главные итоги

Военный блок. На строительство третьей линии обороны с бетонными фортификациями было выделено 40 млрд гривен, проект завершен. За 2023 год производство оружия выросло в 3 раза, за восемь месяцев 2024-го - еще в два раза. Уже законтрактовано более 1 млн дронов.

Началась работа по производству своих боеприпасов для артиллерии. Есть первые успехи в финансировании за счет партнеров, в частности, реализуется контракт с Данией (на самоходные гаубицы "Богдана"). Созданы десятки совместных предприятий ОПК в Украине и соседних странах. Особое внимание - разработке собственных дальнобойных решений. Цель - выйти на локализацию производства большого количества техники, патронов и снарядов к БТР и танков.

Экономический блок. На нужды Сил обороны идет 100% налогов, по такому же принципу формируется бюджет-2025. На невоенные расходы (с 2022 года) привлечено 100 млрд долларов. Реструктуризация внешнего долга позволила сэкономить 11,4 млрд долларов. Есть политическое решение по использованию 50 млрд долларов из замороженных российских активов. Цель - конфисковать все активы на 300 млрд долларов.

В этом году США уже предоставили 4 млрд, столько же ожидается до конца 2024-го. Продолжается работа миссии МВФ по пятому пересмотру программы. Европейский инструмент на 50 млрд евро на следующие четыре года заработал полноценно. Благодаря финансовой устойчивости сохранились все социальные выплаты. Все запланированные индексации на 2025 год будут проведены.

Инфляция остается умеренной (5,4% в июле), экономика восстанавливается равномерно (рост на 3,7% во II квартале). По экспорту страна выходит на довоенный уровень, заработали программы кешбэка "Сделано в Украине", компенсации аграриям за технику украинского производства, возобновляется большая приватизация.

Евроинтеграционный блок. Продолжается скрининг украинского законодательства. Утверждена матрица реформ, которая включает только на этот год более 400 мер. Продлены экономический и транспортный безвизы, автомобильные грузы свободно пересекают границы. Общая цель - не позднее конца 2025 года быть готовыми к вступлению в ЕС.

Энергетический блок. Следующая зима будет не менее тяжелой, чем предыдущие. Разбитые российскими атаками объекты восстанавливаются в режиме 24/7, в Украину поставляется необходимое оборудование, развивается децентрализованная генерация. Добыча газа выросла на 7%, отопительный сезон пройдет на газе собственной добычи.

О том, что будет с энергетикой зимой

По словам Шмыгаля, сегодня никто не может сказать, будет ли по 4 или 16 часов в сутки без света, или вообще без отключений. Потому что россияне не отказались от уничтожения энергетики Украины.

"Мы к этому готовимся. Мы точно пройдем зиму. В каких условиях? Будет видно только по мере того, как мы будем двигаться в зимний отопительный сезон. Не сегодня предсказывать абсолютно неправильно, мы так поступать не будем", - отметил премьер.

В рамках подготовки ведутся работы над защитой объектов энергетики на двух уровнях. На первом - устанавливаются габионы с песком, на втором - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и защитить от обломков ракет. На сегодня таким образом защищены 85% объектов "Укрэнерго". Отдельно газодобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия также приняли меры по двум уровням.

Плюс активная защита. Объекты энергетики преимущественно попадают в радиус защиты комплексов Patriot, SAMP-T, IRIS-T и Hawk. Кроме того, каждый объект прикрыт мобильными огневыми группами и такими зенитными средствами как Gepard и так далее, а также системами радиоэлектронной борьбы.

Развивается децентрализованная электро- и тепловая генерация. Сосредоточились на Харькове и области, где россияне уничтожили все ТЭЦ. Туда завозятся малые установки по 1 МВт, аналогичный подход применяется в других городах. Партнеры профинансировали закупку распределенной генерации на 170 МВт. Теплокоммунэнерго имеют 169 когенерационных установок 169, из них 83 введены в эксплуатацию. Партнеры поддержали поставку еще 291 установки и 101 модульной котельной.

"Это наш резерв не только в генерации электроэнергии, но и тепла", - сказал Шмыгаль и добавил, что школы и больницы обеспечены генераторами, некоторые имеют даже резерв мощностей. Неотложная потребность - еще около 1 800 генераторов большой мощности.

Также партнеры передали оборудование со своих электростанций советского образца. Сейчас восстанавливается поврежденная тепловая и гидроэнергетика.

О работе с МВФ и военных расходах

Сегодня завершается работа миссии МВФ, которая впервые в рамках нынешней программы проходит офлайн в Киеве. "Миссия непростая, переговоры сложные. Фактически она смотрит вперед на 2025 год, мы ведем дискуссию, каким должен быть бюджет и какие должны быть шаги со стороны Украины, МВФ и G7. У меня нет полномочий озвучивать результаты, поскольку миссия еще продолжается", - сказал премьер.

Что касается бюджета на 2024 и 2025 годы, то, когда планировался бюджет-2024, одним из прогнозов МВФ было то, что война будет продолжаться до лета. Соответственно, такими и были заложены военные расходы.

"Но у нас идет мобилизация, это требует большего финансирования. Мы знаем, что каждый военный обходится бюджету в 1,2 млн гривен. Когда мы набираем людей, должны увеличивать бюджет ВСУ", - добавил он.

До конца года нужно покрыть дефицит в 500 млрд гривен. И планы на 2025-й должны учитывать реалии этого года. Украина должна самостоятельно финансировать ВСУ. Ресурс найден во внутренних заимствованиях и других инструментах. Один из источников - повышение военного сбора.

Об отношениях с Польшей

Украина и Польша не просто соседи, а партнеры. У стран есть общая история с печальными страницами, о которых нужно говорить откровенно, но спокойно.

"Я уверен, мы двигаемся в этом треке для того, чтобы нашей историей не манипулировали враги. Мы постоянно делаем шаги навстречу друг другу. У нас были предложения решить все одним блоком, закрыть эту страницу, но у исторических институтов есть определенный подход. С обеих сторон есть прогресс", - сказал Шмыгаль.

С польской стороной работают над совместными военными производствами как в Польше, так и в Украине. Продолжается диалог о поставке самолетов МиГ-29, однако ситуация пока без изменений. Кроме того, Украина просит Польшу сбивать ракеты над западными регионами, куда могут доставать ее средства ПВО.

О "министерстве возвращения украинцев"

Идея в том, чтобы вернуть как можно больше из 7,5 млн украинских беженцев. На сегодня стратегия распределена в министерствах экономики, иностранных дел, социальной политики и реинтергации. Но на самом деле она должна стать приоритетом.

"Мы намерены привлечь команду людей, которые будут ежедневно заниматься стратегией возвращения украинцев. Чтобы вернуть украинцев, их нужно мотивировать там, где они есть. Мы понимаем, что не все вернутся. Но украинцы за границей - это тоже наши люди, и они тоже поддерживают наше государство донатами и протестами", - объяснил Шмыгаль.

По его словам, процесс должен быть скоординирован. Как это будет реализовано? Сейчас идет работа над имплементацией идей.

Об оптимизме насчет поступлений на 500 млрд гривен

Денис Шмыгаль также ответил на вопрос РБК-Украина, на чем строится его оптимизм по дополнительным 500 млрд гривен на военные расходы после того, как цифра предполагаемых поступлений от повышения налогов была урезана в Верховной Раде и при этом законопроект все равно провалился.

По его словам, первый элемент - перевыполнение плана по налогам и платежам, которое уже обеспечило 75 млрд. Второй - экономия на обслуживание внешнего долга в 64 млрд только в этом году. Третий - внутренние заимствования. В проект изменений в бюджет прописана цифра в 220 млрд, но с украинскими банками договорились на 225 млрд.

"Соответственно, мы можем позволить меньше налогов за счет больших заимствований от банков", - сказал он и добавил, что оптимизм продиктован тем, что эти деньги поступят раньше, чем от планируемого повышения налогов.

Премьер подчеркнул, что эмиссия в 2024 году не планируется, как и не будет закладываться в проект бюджета на 2025 год. Однако призвал не делать трагедию из возможной умеренной эмиссии во время войны. По его словам, контролируемую эмиссию допускает программа МВФ.

О транзите газа в Европу

Украина не ведет переговоры с россиянами о новых контрактах на транзит газа/нефти или продлении действующих.

"В нашем Соглашении об ассоциации (с ЕС, - ред.) есть обязанность Украины снабжать европейские страны газом и нефтью. Мы готовы выполнять Соглашение, но не будем работать с Россией", - отметил премьер.

Комментируя возможную замену российского газа на азербайджанский, он подчеркнул, что насчет этого ничего не может сказать, поскольку правительство не участвует в переговорах.

О том, на каком этапе вступление Украины в ЕС

Все необходимые политические решения приняты, Украина вошла в процесс переговоров о вступлении в ЕС. Этот процесс является больше техническим, и он действительно сложный. Поскольку нужно сверить десятки тысяч законодательных и нормативных актов на соответствие директивам ЕС, внести изменения или договориться о том, что Украина будет жить по европейским правилам, но со своими нюансами.

Самый ответственный шаг - открытие переговоров по 6 кластерам и 35 разделам. "Мы до конца I полугодия 2025 года хотим открыть все 35 разделов. Формируем команды переговорщиков по каждому направлению, партнеры готовы предоставить своих экспертов… Мы все этапы проходили почти экстерном и нужно пройти технический этап в не менее рекордные сроки. Какие вызовы? Только техническая работа", - отметил Шмыгаль.

Что касается возможных препятствий со стороны Венгрии, то диалог с ней налажен в плане конструктивного прагматизма.

Об экономическим бронировании

Экономическое бронирование - это не совсем то, что касается принципа "воюй или работай". В Украине действует определенный подход к бронированию с рядом параметров.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать подход к бронированию. Ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение заработных плат и возвращение украинцев", - заявил премьер-министр.

По его словам, в первые месяцы вторжения были потеряны 3,5 млн рабочих мест, и цель - восстановить количество, чтобы после войны гарантировать достойное обеспечение пенсионерам.

"Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины, это ключевой принцип и "красная линия". Должны быть прозрачные, понятные правила бронирования… Думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное. Это будет изменение существующих параметров бронирования", - добавил он.

О загрязнении рек

По имеющимся данным, на российской стороне сахарный завод в Теткино (Курская область) сбросил нечистоты, что привело к загрязнению реки Сейм органическими веществами, снижению уровня кислороду и мору рыбы.

"У нас четко прописаны шаги реагирования. Из-за мора рыбы есть последствия, такая рыба немедленно убирается… Уже какая-то часть реки пройдена, произошли процессы восстановления. На данный момент органика оседает, растворяется. Угроз для жизни и здоровья людей нет, угроз для водозаборов Чернигова на реке Десна и дальше на Днепре в Киеве нет", - добавил Шмыгаль.

О бюджете на Курскую операцию

Украина ведет оборонную операцию по всему фронту, а Силы обороны финансируются из единого бюджета.

"Нет отдельных бюджетов на отдельные операции. Этот бюджет выполняется правительством, партнеры поддерживают, дают помощь оружием… Правительство будет обеспечивать 100% финансирования обороны. На Курскую операцию не выделен отдельный бюджет", - ответил он.

О работе с Западом по дальнобойным ударам вглубь РФ

Западных партнеров ежедневно пытаются убедить дать разрешение на удары дальнобойным оружием по военным целям в России.

"Мы уверены, что очень ответственно будем использовать западное дальнобойное оружие. Многие из партнеров уже предоставили разрешение. Но ключевые - США, Германия, Франция и другие - пока такого разрешения официально не дали. Мы этого добиваемся", - подчеркнул Шмыгаль.

Что касается возможной передачи иранских баллистических ракет России, то пока нет конкретного факта, что они получили и используют ракеты.

"Конечно, нас это волнует. И это тоже один из факторов, который подчеркивает, что Россия использует оружие террористических соратников, чтобы продолжать геноцидную войну на территории нашего государства. Мы должны иметь возможность отвечать зеркально, чтобы дать больше безопасности нашим гражданам", - добавил премьер.