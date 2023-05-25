Деньги агрессора должны работать на экономику Украины, НБУ должен об этом помнить, - УСПП

"Однозначно НБУ, как и наше государство в целом, приняли необходимые решения, касающиеся недопустимости торговых, экономических и финансовых отношений с государством-агрессором. Но, в то же время, возникла необходимость в усовершенствовании – в том числе санкционной политики и валютных ограничений" , – заметил Кинах.

Он выразил убеждение, что "окно", которое откроет НБУ для того, чтобы предприятия избавились от российских рублей, поможет экономике Украины, ведь деньги должны работать.

"Санкции дают максимальный эффект тогда, когда они наносят вред агрессору, а не своим экономическим интересам. Однозначно Национальный банк Украины должен оперативно, четко рассмотреть все эти вопросы и сделать все, чтобы эти средства работали в интересах украинской экономики", - подчеркнул Кинах.

По его словам, эти вопросы нуждаются в решении, ведь Украине прежде всего необходимо, чтобы предприятия продолжали работу, а люди получали зарплаты.

"Необходимо создать условия, чтобы эти предприятия работали, потому что за этим - тысячи и тысячи рабочих мест, поступления в наш бюджет и экономический ресурс, который нам необходим как для победы над агрессором, так и для жизнедеятельности государства. То есть эту работу необходимо совершенствовать в широком спектре - и по ресурсам, заблокированным на счетах, и с сотнями предприятий, которые находятся в санкционных списках", - резюмировал Кинах.

Напомним, 24 февраля прошлого года вышло постановление НБУ №18, которым запрещается совершать какие-либо валютные операции с использованием российского и белорусского рублей. Из-за этого на счетах более 200 украинских предприятий оказались заблокированы более $50 млн.