Після гучного скандалу міністр здоров'я Великобританії пішов у відставку

В офіційному листі на ім'я прем'єр-міністра колишній глава МОЗ заявляє, що в даний момент йому потрібно приділити більше часу сім'ї та дітям.

"Сьогодні я бачився з прем'єр-міністром, щоб заявити про свою відставку з поста глави МОЗ... Я повинен піти у відставку... Найменше я хотів би, щоб моє особисте життя відвернуло увагу від зусиль, які допоможуть нам вийти з кризи. Я хочу ще раз вибачитися за порушення правил, вибачитися перед своєю сім'єю і близькими за те, що змусив їх пройти через все це", - сказав Хенкок.

В п'ятницю газета Sun опублікувала фото, на якому батько трьох дітей, 42-річний одружений Хенкок і його помічниця, мати трьох дітей, 43-річна дружина мільйонера Олівера Тресса Джина Коладанджело, обнявшись, цілуються в одному їх приміщень будівлі МОЗ

Скандал викликав той факт, що Хенкок раніше найняв Коладанджело в якості особистого помічника на громадських засадах, а пізніше призначив її до складу ради МОЗ.

Міністр після критики швидко перепросив, але попросив вибачення тільки за порушення соціальної дистанції.