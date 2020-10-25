У Росії відомого бізнесмена знайшли мертвим від кулі снайпера

У Росії знайшли мертвим муніципального депутата і підприємця, а також батька російського пілота "Формули-1" Олександра Петрова. За однією з версій, Петрова застрелив снайпер, коли депутат вийшов з лазні.

Про це повідомляє 47News.

Правоохоронці підозрюють замовний характер злочину.

За словами охоронців його котеджу, в будинку в цей день гостей не було, в околицях вони теж нікого не бачили. Тому, не виключено, що снайпер розташовувався на іншому березі річки.

В. о. голови адміністрації МО "Виборзький район" Микола Шишкін, розповів, що у Петрова не було ворогів.

Петров був співвласником Виборзького суднобудівного заводу, Виборзької паливної компанії, а також ще 45 комерційних структур і підприємств Ленінградської області.

Депутат займався торгівлею нафтопродуктами та паливом, будівництвом, управлінням житлово-комунальним господарством. Загальний оборот бізнесу Петрова, за офіційними документами, перевищував мільярд рублів на рік.

Нагадаємо, в травні народного депутата України Валерія Давиденко знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови. Він був знайдений у власному офісі.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року був знайдений мертвим депутат районної ради Кременчука Андрій Гаврилов.