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В общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд: как пользоваться

Фото: в общественном транспорте Киева появился новый вид оплаты за проезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В общественном транспорте в Киеве теперь можно расплачиваться за проезд с помощью Apple Pay. Для этого будет достаточно просто поднести свой iPhone или Apple Watch к валидатору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Функцию оплаты с помощью Apple Pay назвали "Экспресс-проездом".

Киевляне могут использовать свой iPhone для оплаты проезда в наземном общественном транспорте до пяти часов, даже если устройство разряжено.

Если iPhone или Apple Watch потеряется, владелец устройства может использовать приложение Find My, чтобы заблокировать устройство и отследить его местоположение.

Как подключить телефон к этой функции

Чтобы подключить эту функцию, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту в Apple Wallet. После этого можно включить режим "Экспресс-проезд" следующим образом:

  • откройте программу "Кошелек" на iPhone и выберите карту;
  • нажмите кнопку "Больше", а затем - "Данные карты";
  • нажмите "Параметры экспресс-проезда";
  • выберите требуемую кредитную или дебетовую карту.

Напомним, в Киеве с 26 октября 2022 года во всех видах коммунального общественного транспорта заработала функция оплаты за проезд банковской картой.

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КГГАКиевоплата проїзду