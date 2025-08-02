Общественные СМИ в США под ударом: CPB закрывается из-за потери финансирования

Корпорация общественного вещания в США (СВР) объявила, что начнет прекращать свою деятельность. Причиной стала потеря финансирования, принятая Конгрессом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

В пятницу корпорация заявила, что при поддержке федерального правительства начнет "организованное сворачивание" своей деятельности после почти 60 лет работы.

В компании уточнили, что большинство должностей будет закрыты к концу финансового году 30 сентября. Небольшая группа сотрудников останется до января 2026 года. При этом общее количество уволенных сотрудников не указано.

"Несмотря на колоссальные усилия миллионов американцев, которые звонили, писали и подавали петиции в Конгресс с требованием сохранить федеральное финансирование для CPB, мы теперь столкнулись с суровой реальностью закрытия нашей деятельности", - заявила президент корпорации Патрисия Харрисон.

Заявление прозвучало менее чем через месяц после того, как Конгресс США одобрил пакет мер по сокращению расходов, который запросил президент Дональд Трамп. В частности, пакет мер включал в себя сокращение финансирование СРВ на 1,1 млрд долларов.

Администрация Трампа настаивает на том, что СВР следует лишить финансирования, несмотря на возражения некоторых законодателей-республиканцев (их округа включают сельские районы, которые полагаются на местные СМИ).

Кроме того, администрация неоднократно обвиняла NPR и PBS в либеральной предвзятости, но эти организации неоднократно это отрицали.

В настоящее время CВР оказывает поддержку более чем 1500 местным общественным радио- и телевизионным станциям.

При этом ожидается, что некоторые из самых популярных программ PBS и NPR останутся в эфире благодаря другим источникам финансирования.

По данным самой СВР, 245 из 544 организаций-получателей грантов работали в сельской местности. И во многих случаях, данные станции являются единственными источниками новостей, образовательных программ и детского контента в темах регионах. При отсутствии господдерджки многие из них могут прекратить работу.

"Общественные СМИ являются одним из самых надежных институтов в американской жизни, предоставляя возможности для получения образования, оповещения о чрезвычайных ситуациях, гражданскую дискуссию и культурные связи во всех уголках страны", - подчеркнула президент СВР.

В свою очередь гендиректор NPR Кэтрин Махер охарактеризовала СВР как "жизненно важный источник финансирования местных станций, защитника образовательных программ и культурных программ и оплота независимой журналистики".

"Последствия этого закрытия будут ощущаться во всех государственных СМИ и, что еще важнее, в каждом сообществе по всей стране, которое зависит от общественного вещания", - добавила Махер.