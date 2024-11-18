Громады должны иметь средства на восстановление, это будет способствовать возвращению людей из-за границы, - Слобожан

"Весной правление Ассоциации городов Украины приняло концепцию возобновления местного самоуправления. Ключевой вопрос – возвращение людей в украинские громады. К ее разработке были привлечены международные партнеры. Первая задача – создать комфортные условия проживания. Если безопасно, восстановлена ​​инфраструктура, есть рабочие места, работает система образования, на 70-80% это убеждает людей возвращаться", – уверен Александр Слобожан.

Он отметил, что в руководстве Совета Европы дали четко понять, что документ должен быть принят, иначе все разговоры о возвращении украинцев останутся только разговорами.

По словам исполнительного директора АГУ, созданием условий для возвращения украинцев из-за границы занимаются преимущественно сами громады. Помощь из центрального бюджета не превышает 10%. Учитывая это, западные партнеры рекомендовали, в частности, не препятствовать украинским муниципалитетам привлекать средства европейских и американских партнеров.

"Мы стараемся соединить между собой украинский и европейский бизнес на взаимовыгодных условиях. Имея побратима в Европе, можно привлечь финансирование. 95% того, что сейчас отстроено, это помощь по этой линии… Когда правительство запретило депутатам местных советов выезжать за границу, у нас втрое сразу упала помощь из-за рубежа. Потому что депутаты местных советов ездили за границу, привозили партнеров, которые помогали восстанавливать. А сейчас эта нагрузка лежит исключительно на мэрах", - подчеркнул Слобожан.

Также среди рекомендаций западных партнеров - прозрачное распределение финансов и поддержка муниципалитетов. В то же время украинское правительство уже 9 месяцев не может распределить почти миллиард евро, который ЕС выделил, чтобы поддержать громады, которые пострадали от российской агрессии. Также проектом госбюджета на 2025 год предполагается изъять у громад средства на реверсную дотацию.

"У нас 190 территориальных громад имеют такую ​​дотацию, из них 150 – это маленькие города, поселки и села, для которых это чрезвычайно большие деньги, которые нечем будет компенсировать. Ключевое сейчас – принять государственный бюджет на 2025 год, который бы не лишал местное самоуправление финансовых ресурсов. Тогда у него будут возможности и стимулы создавать и рабочие места, и отстраивать инфраструктуру. Это простые вещи, которые не требуют ни копейки из государственного бюджета: разблокировать счета, списать задолженность и оставить нормы бюджетного кодекса такими, как сейчас", - подчеркнул Александр Слобожан.

Он также добавил, что в начале полномасштабного вторжения центральная власть намного больше прислушивались к местной, которая фактически приняла на себя огромный удар. А потом, по словам исполнительного директора АГУ, «начались политические игрища».