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Община Киева предоставила бригаде "Рубеж" помощь на 485 млн гривен, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с бойцами бригады "Рубеж" НГУ. Столичная община с начала широкомасштабной войны оказала помощь бригаде уже на 485 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Накануне Дня национальной гвардии Украины встретился с бойцами 4 бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ. В первый день полномасштабного вторжения их ротная группа первой приняла бой с российскими спецназовцами возле аэропорта "Антонов". В марте 2022 года бойцы обороняли столицу возле Ирпеня, Гуты Межигорской и Мощуна. Потом защищали Украину на Луганщине и под Бахмутом. Теперь - в Донецкой области", - сообщил Кличко.

Военные показали мэру очередную партию необходимого оборудования, закупленного на средства столицы, которое вскоре отправится на Восток.

"В целом, с начала полномасштабной войны 4 бригаде на оснащение из бюджета столицы выделили почти 485 млн грн. Это субвенция, которую город перечисляет военным подразделениям по их запросу. На эти средства бойцы закупили почти 1000 ударных и разведывательных БПЛА. А также системы РЭБ, прицелы ночного видения и тепловизионные прицелы, сотни радиостанций, бронежилеты и шлемы, спецодежда", - отметил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что столица и дальше будет помогать защитникам приближать Победу.

Напомним, ранее сообщалось, что недавно Виталий Кличко привез на передовую нескольким подразделениям очередную партию помощи - 150 дронов, РЭБ и броневик.

Также сообщалось, что, по данным КИУ, Киев возглавил рейтинг областных центров по размеру помощи силам обороны. В прошлом году столичное общество направило на ВСУ около 9 миллиардов гривен. Это почти столько же, сколько все остальные областные центры вместе.

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