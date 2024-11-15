Для громад меняются правила землеотвода: подробности

Отсутствие такого плана для общества означает задержку финансирования восстановительных мер и повышение рисков хаотической застройки и рейдерства. А наличие будет способствовать увеличению поступлений в местные бюджеты как минимум на 10-20%.

По ее словам, с 1 января 2025 года вступает в силу соответствующее законодательство – Закон №711 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель". Согласно ему, каждое украинское территориальное общество должно приступить к разработке плана своего пространственного развития. Этот документ является одновременно и градостроительной документацией на местном уровне и документации по землеустройству.

Он охватывает всю территорию громады и не имеет срока действия, однако очень гибок, ведь изменения можно вносить ежегодно. назначение своего участка.

При этом Шуляк отметила – потому, что процесс создания плана пространственного развития для громад новый и, соответственно, сложный, с ним не спешат. Однако на сегодняшний день для облегчения и упрощения этого процесса предлагается сразу два инструмента. Это уже начавший работать градостроительный кадастр государственного уровня, а также программы комплексного восстановления (ПКВ), данные из которых могут стать основой планов пространственного развития.

"Планы пространственного развития означают создание качественной градостроительной документации. А это фактический «стоп» разным видам рейдерства, появлению незаконных долгостроев, самостроев и разного мошенничества в сфере градостроительства. К тому же, качественная градостроительная документация в конечном итоге будет означать увеличение поступлений в местные бюджеты. весомое преимущество для ОМС, поскольку речь идет о по меньшей мере 10-20% больше поступлений", - подчеркнула Шуляк.

В то же время, добавила она, промедление с этим чревато громадам задержкой с финансированием восстановительных мер, хаотической застройкой и рейдерством. А вот наличие комплексного плана пространственного планирования, по ее мнению, является существенным преимуществом для развития бизнеса в обществе.

"Из-за войны многие предприниматели релоцировались в более безопасные регионы. Однако около 20% полностью или частично вернулись, диверсифицировав производство. Комплексные планы позволяют громадам максимально упростить разрешительные процедуры, а значит и оптимизировать время и затраты на запуск бизнес-проектов", - добавила парламентария.

В каждом обществе, подчеркнула она, должны быть сформированы четкие правила: что можно строить на соответствующей территории, а что строить запрещено, какие ограничения по застройке установлены, например, предельно допустимая высотность застройки, минимальные расстояния от определенных объектов и т.д.

"В этом же плане определяются виды целевого назначения земельных участков, которые могут быть установлены на определенных территориях. К примеру, в пределах установленной комплексным планом функциональной зоны, предназначенной для строительства объектов промышленности, нельзя будет установить целевое назначение земельного участка под жилищное строительство" , – заметила нардеп.

Напомним, в августе 2024 года Правительство приняло постановление о запуске электронного Градостроительного кадастра государственного уровня. Он аккумулирует всю градостроительную информацию и документы на местном, региональном и государственном уровне.

Система включает комплексные планы пространственного развития громад, генпланы, планы зонирования, детальные планы территорий, схемы планирования областей и районов. Также через кадастр будут вноситься изменения, обновления, экспертизы и заключения по градостроительной документации. При этом геоинформационный характер системы обеспечивает привязку всех данных к конкретной территории. Это позволяет наглядно демонстрировать планировку города, расположение объектов и зоны застройки, обеспечивая точность и защиту от потерь и подделок.