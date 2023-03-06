Гривна заметно укрепляется, а мировые рынки надеются на "мягкое приземление" экономики

Прошедшую неделю можно условно разделить на две части. Осознание того, что инфляция в США не отступает, тяготило настроения в начале недели. В конце концов, это вылилось в интенсивные распродажи среды, когда первая февральская инфляционная статистика поступила уже из Европы. Оказалось, что, несмотря на ожидания, темпы роста цен не спадают также и в Еврозоне, и в частности в ее экономическом локомотиве – Германии.

Но, кажется, рынки акций и не собирались долго расстраиваться из-за инфляции и возможной жесткой реакции центробанков. Уже на следующий день для улучшения настроений вроде бы нашелся весомый повод: президент ФРС Атланты Рафаэль Бостич сказал, что повышение ставок должно быть медленным и постепенным.

Тот факт, что Бостич все же отмечал дальнейшее повышение ставок и даже его ускорение в условиях новых сильных экономических данных, уже остался без внимания рынков. Как остался без внимания и комментарий другого высокопоставленного чиновника ФРС Кристофера Уоллера о возможном повышении ставок даже выше диапазона 5,1-5,4%, прогнозируемом самим центральным банком.

В то же время рынки еще больше вдохновляются данными очень быстрого роста активности сферы услуг в США в феврале, который к тому же сопровождается некоторым снижением цен в отрасли – по мнению инвесторов, это идеальная комбинация. Данные приводят к пятничному ралли, которое еще больше подкрепляет вторую, положительную половину недели и помогает ведущим индексам акций показать лучшие недельные результаты с конца января. Индекс S&P 500 растет на 1,9%, Nasdaq Composite – на 2,6%, Stoxx 600 – на 1,4%.

Отрастали в пятницу и облигации, но наверстать потери начала недели им все же не удается, и доходности казначейских облигаций США остаются недалеко от рекордно высоких значений за многие годы: 4,86% для двухлетних и 3,95% для десятилетних бумаг.

Аналитикам остается ломать голову над тем, как объяснить этот неумолимый оптимизм рынков акций на фоне угроз еще более высоких ставок центробанков и дальнейшего падения стоимости "безрисковых" казначейских облигаций, которое делает акции все менее привлекательными.

Одно из возможных объяснений – это большая склонность к рискам инвесторов в акции и их страх проспать очередное ралли, к которым так привыкли за времена низких ставок. В нынешних же реалиях высокой инфляции, "ястребиных" центробанков и экономического замедления такие настроения способны все больше увеличивать волатильность и неопределенность на рынках.

Несмотря на снижение стоимости и рост доходности американских бенчмарков, цены на украинские еврооблигации колебались в течение прошлой недели несущественно, и в итоге их стоимость осталась в диапазоне 17-23 цента на доллар.

Это можно объяснить перспективами возможного быстрого запуска кредитной программы МВФ для Украины в ближайшие недели.

На рынке ОВГЗ Министерство финансов расширяет предложение облигаций, которые будут интересны коммерческим банкам для формирования резервов. Поэтому банки ожидают формального разрешения от НБУ и после его получения будут активно конкурировать за эти ОВГЗ на первичном аукционе.

Между тем, за минувшую неделю очень заметно укрепилась наличная гривна – сразу на 2% до 38,18-39,16 грн/доллар. Одно из возможных объяснений – это начало подготовки аграриев к весенне-полевым работам. Причем увеличение предложения валюты происходит во всех сегментах рынка: наиболее вероятно от мелких фермеров в наличном и от крупных агропредприятий в межбанковском сегменте.

Улучшение баланса в пользу гривны на межбанковском рынке даже позволило Национальному банку уменьшить недельные объемы интервенций больше чем наполовину – до 289 млн долларов.