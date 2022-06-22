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Гривня може зміцнитися до долара: що впливатиме на курс цього літа

Фото: курс долара може впасти завдяки відновленню експорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На укріплення курсу гривні до долара можуть вплинути фундаментальні фактори. Серед них - відновлення експорту та отримання Україною заморожених у США російських резервів на 130 млрд доларів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

За його словами, зміцненню курсу можуть сприяти відкриття південних портів для експорту та організація транспортних коридорів для експорту через Польщу, Румунію та Болгарію.

"Ціни на традиційній український експорт зараз більш ніж високі", - сказав він.

Крім того, також ринок буде реагувати на прийняття в США законопроекту H.R. 6930, за яким на допомогу Україні США можуть використовувати 132 млрд доларів російських активів, вже заморожених у США. Зараз цей законопроект застряг в Сенаті, пояснив він.

Подвійний вплив відновлення податків на імпорт

Коментуючи повернення податків та мит на імпорт товарів та ввезення громадянами авто, Шапран зазначив, що це матиме неоднозначний вплив на ринок: з одного боку повернення оподаткування імпорту призведе до збільшення інфляції, з іншого боку - трохи призупинить споживання імпорту.

"Я не виключаю, що на якійсь час ввезення вживаних авто в Україну суттєво знизиться, що, звісно, зменшить попит на готівкову валюту", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про скасування безмитного ввезення в Україну автомобілів громадянами. Мита, акциз і ПДВ повертаються з 1 липня.

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