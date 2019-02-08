Гриценко заявив, що у Порошенка створили "тіньовий штаб"

На підкуп виборців у "тіньовому штабі" начебто закладають 2 млрд гривень

Команда Петра Порошенко создала "теневой штаб", который якобы занимается фальсификациями на будущих выборах. Об этом в программе "Право на владу" заявил кандидат в президенты Анатолий Гриценко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

По словам Гриценко, на подкуп избирателей в "теневом штабе" якобы закладывают 2 млрд гривен.

"Люди возмущены попытками, когда их хотят покупать. В штабе главного кандидата, каким он себя считает, решили выделить 2 млрд. гривен на подкуп. Своих денег Порошенко не даст. Это будут наши с вами деньги", - подчеркнул Гриценко.

По его словам, ключевые фигуры в штабе президента, которые это организовывают, первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук и народный депутат Сергей Березенко.

"Это теневой штаб, где собрали мерзавцев. Пусть сейчас их вызывают на допрос и берут показания", - добавил Гриценко.

Как известно, 29 января Анатолий Гриценко провел разговор с Арсеном Аваковым. Кандидат в президенты договорился с главой МВД о перекрытии схем скупки голосов на выборах.