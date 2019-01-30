Гриценко заявив, що Порошенко йому жодного разу не пропонував стати міністром

Гриценко готовий пройти поліграф, щоб довести свої слова

Президент Петр Порошенко ни разу не предлагал лидеру "Гражданской позиции" Анатолию Гриценко возглавить Министерство обороны. Об этом сам Гриценко сказал во время пресс-конференции в Днепре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

В частности, Гриценко назвал неправдивыми слова генерального прокурора Юрия Луценко о том, что в 2014 году президент Порошенко предлагал лидеру "Гражданской позиции" возглавить Министерство обороны, но он отказался.

"Порошенко ни разу мне не предлагал стать министром. Это неправда", - подчеркнул Гриценко.

Он добавил, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свои слова, и предложил сделать это и Порошенко.

"Чтобы эту тему закрыть, я приглашаю Петра Алексеевича вместе со мной выйти в эфир на полиграф. Пусть скажет, вносил ли он такое предложение и отказывался ли я. Мне противно, когда люди в таких высоких ипостасях занимаются грязным пиаром и откровенно лгут", - сказал Гриценко.

Ранее Луценко в интервью Дмитрию Гордону сообщил, что от Петра Порошенко он узнал, что Анатолию Гриценко в 2014 году предлагали должность министра обороны или главы Генерального штаба, но лидер "Гражданской позиции" отказался.