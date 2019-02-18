Гриценко заявив про відкриття справи щодо нападу на нього в Одесі

На Гриценка нападали в Одесі 28 листопада 2018 року

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство на основании показаний Анатолия Гриценко относительно нападения на него и партийцев "Гражданской позиции" в Одессе 28 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гриценко.

"Нацполиция только письменно сообщила: на основании моих показаний открыто уголовное производство. Буду ждать результатов. За преступные действия и преступное бездействие придется ответить перед законом. Не сегодня, так завтра. Они доиграются", - написал Гриценко.

Он напомнил, что обвиняет в нападении лично Петра Порошенко, руководителя его личной охраны генерал-майора Юрия Федорова, заместителя председателя СБУ генерал-лейтенанта Виктора Кононенко и руководителя СБУ в Одессе генерал-майора Александра Довженко.

"Порошенко вместе со своими продажными силовиками, которые вместо защиты людей, арсеналов и страны от врага - сами устраивают грязные провокации. Вы помните, несколько недель назад я дал показания следователю Нацполиции относительно организованной преступной группировки", - заявил Гриценко.