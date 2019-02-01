Гриценко виграв суд проти Бригинця

За рішенням суду Бригинець має спростувати інформацію, яку поширював про Гриценка

Днепровский районный суд Киева признал недостоверной информацию, которую распространял народный депутат Александр Бригинец относительно кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Об этом Гриценко сообщил во время пресс-конференции в Виннице, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

"Перед вами свежее решение суда по моему иску к Бригинцу, депутата фракции БПП, которым грязь против меня признана недостоверной и такой, что унижает мою честь, достоинство и деловую репутацию", - сказал Гриценко.

Днепровский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску Гриценко в Бригинцу и партии "Блок Петра Порошенко" о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации.

Поводом для иска стала информация, обнародованная на Facebook-странице Бригинца, где он обвиняет Гриценко в распродаже армии.

Гриценко отметил, что решением суда Бригинца заставляют опровергнуть распространенную информацию, а также взыскать судебный сбор в пользу кандидата в президенты.

"Ни одного уголовного производства, ни одного дела, ни одного статуса обвиняемого не было и не будет", - подчеркнул он.