Гриценко розповів про перекриття схем скупівлі голосів на виборах

Гриценко зустрівся з Аваковим

Кандидат в президенты, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко провел разговор с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом политик заявил после допроса в Главном следственном управлении Национальной полиции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

"Зашел к Авакову. Договорились с ним о взаимодействии по двум направлениям. Первое – выявление и перекрытие схем скупки голосов, которые уже начала организовывать власть. Второе – противодействие любым провокациям и немедленное информирование Национальной полиции, когда кто-то провоцирует силовые действия", - рассказал Гриценко.

Он добавил, что действующая власть планирует задействовать бюджетников во время выборов, чтобы фальсифицировать их.

"Мы знаем планы власти, чтобы остаться в кресле. Выявлением этого занимаемся мы и Национальная полиция", - подчеркнул Гриценко.

В пресс-службе отметили, что штаб кандидата в президенты Анатолия Гриценко готовит судебный иск к Центральной избирательной комиссии.