Гриценко закликав кандидатів у президенти до публічних дебатів

На думку Гриценка, виборча кампанія переходить у віртуальну безвідповідальну площину

Анатолий Гриценко призвал тех кандидатов в президенты, которые имеют шансы попасть во второй тур, к дебатам в прямом эфире. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Тернополе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

"Избирательная кампания переходит в виртуальную безответственную плоскость. Я предлагаю перевести ее в реальность и выйти пяти-шести кандидатам, которым социологи дают шанс на второй тур, в прямой эфир на центральный каналах на дебаты. Попарно. Я обращаюсь к Петру Порошенко, Юлии Тимошенко, Владимиру Зеленскому, сам подтверждаю готовность выйти", - сказал Гриценко.

По его словам, люди должны знать, что те, кто придет к власти, четко понимают проблемы, которые стоят перед страной. Также, добавил Гриценко, команда должна показать пути решения этих проблем, а сам кандидат - познакомить с командой, с которой это сделает.

"Люди не видят, кто стоит за бордами, насколько обоснованы все обещания. Поэтому - прямой эфир, где будут кандидаты и члены команд. Мы готовы прийти с командой, обосновать каждое число в программе и каждую позицию", - заверил Гриценко.