Гриценко представив свого потенційного міністра оборони у своїй команді

Гриценко бачить на цій посаді Івана Апаршина

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко представил кандидатуру того, кто возглавит Министерство обороны в случае его победы на президентских выборах. Об этом кандидат сообщил во время пресс-конференции во Львове, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

"Это человек, который прошел армию от командира взвода до стратегического уровня. Знает всю дислокацию военных частей. Готов приступить с первого дня", - сказал Гриценко, представляя Ивана Апаршина.

По данным пресс-служби, Апаршин является военным экспертом, бывшим директором Департамента военной политики Минобороны и главным инспектором Минобороны, в прошлом был начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета министров

"Армию знает досконально, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полковой звена - к военной ставки, Генштаба и Минобороны. Достойная профессиональная образование: высшее общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса", - добавил Гриценко.

Как известно, на минувшей неделе кандидат представил своего потенциального главу СБУ, которым в случае президентства Гриценко станет Виктор Трепак. В будущем кандидат обещает представить министра иностранных дел, председателя НБУ и генерального прокурора.