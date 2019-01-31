Гриценко подав позов до ЦВК

Гриценко заявив про протиправність дій ЦВК

Сегодня, 31 января, кандидат в президенты Анатолий Гриценко подал административный иск о признании противоправными действий Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Гриценко в Facebook.

"Подал в суд на ЦИК. Из-за противозаконного требования к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. Согласно закону, рассмотреть этот иск суд должен в сжатые сроки - в течение двух дней. Надеюсь, что суд отменит это абсурдное требование - невиданное в Украине еще никогда", - написал Гриценко.

Противоправность действий ЦИК по отношению к кандидату касается неотложности получения Анатолием Гриценко базы данных списка избирателей - Государственного реестра избирателей, как это предусмотрено частью 9 ст. 31 Закона Украины "О выборах президента Украины".

Как отмечается, действия ЦИК являются "нарушением прав кандидата на пост президента Украины, которые делают невозможным ведение избирательной кампании и дают властям колоссальные возможности для манипуляций со списками избирателей".

Кандидат подал иск согласно ст. 273 КАСУ и требует суд рассмотреть его в крайне сжатые сроки - в течение двух дней.

Фото: facebook.com/Анатолий_Гриценко