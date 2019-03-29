Гриценко планує проходити поліграф кожні три місяці

Анатолій Гриценко заявив, що у випадку перемоги на виборах президента проходитиме поліграф раз на три місяці. Про це він сказав під час Маршу єдності заради порядку в Дніпрі.

"Я буду проходити поліграф кожні три місяці і команда так само. Щоб ніхто не сумнівався, що не сіли на нові схеми, як нинішні, які стояли на Майдані та обіцяли, що все буде чесно, прозоро, відповідально. Такого не сталось. В нас так не буде, бо я тримаю слово. І вимагатиму від всіх", - наголосив Гриценко.

Раніше Гриценко заявив, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

Дніпро стало останнім містом у передвиборчому турі Анатолія Гриценка. На Марш єдності заради порядку прийшли тисячі прихильників кандидата.