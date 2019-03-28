Гриценко назвав свої пріоритети у нацбезпеці та зовнішній політиці

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко віддаватиме пріоритет таким сферам національної безпеки як воєнна, соціальна, екологічна та енергетична. Про це він сказав у програмі "Зворотній відлік".

"Ми всі маємо бути захищеними, а держава – протидіяти загрозам у будь-якій сфері. Насамперед буде захищена людина, на другому місці - суспільство, держава на третьому", - підкреслив Гриценко.

Він додав, що у своїй діяльності віддаватиме пріоритет таким сферам національної безпеки як воєнна, соціальна – це медицина та фінансові складові, екологічна та енергетична.

У зовнішній політиці кандидат у президенти будуватиме рівноправні та взаємовигідні відносини з усіма державами.

"Не підпишу жодної угоди, де буде порушено національний інтерес України. Якщо така буде ратифікована парламентом, ветую. Пріоритет зовнішньої політики – безпека країни, захист та звільнення з полону тих громадян, які перебувають в російських пазурях та просування економічних інтересів наших підприємців", - розповів Гриценко.