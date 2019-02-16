Гриценко назвав Росію найбільшою загрозою миру на планеті

Гриценко підкреслив, що Росію необхідно поставити в рамки

Российская Федерация является самой большой угрозой для мира на планете и крупнейшим фактором дестабилизации. Об этом кандидат в президенты Анатолий Гриценко сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

"В третьем тысячелетии одна из стран, которая взяла на себя ответственность за мир и безопасность на всей планете, совершила международное преступление – акт агрессии. Преступление должно быть наказано", - подчеркнул Гриценко.

Кандидат подчеркнул, что Россию необходимо поставить в рамки, а это возможно только совместными усилиями всего международного сообщества.

"Важно взвесить ценности и цены. Если Россия совершила преступление, она должна быть наказана. По территории в Украине захвачены несколько стран НАТО, поэтому наказание должно быть адекватным", - считает кандидат в президенты.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно понять, что Россия воспринимает только солидарные усилия, то есть, силу. Гриценко напомнил, что Украина имела тесные отношения с РФ десятилетиями, была ее стратегическим партнером, первым торговым партнером, но это не остановило акт агрессии.

"За секунду пошла кровь, смерть, оккупация. Только тогда, когда Украина будет в мире, Европа будет в мире. Украина является контрибутором безопасности", - считает Гриценко.