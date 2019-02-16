Гриценко назвав Росію найбільшою загрозою миру на планеті

Фото: Анатолій Гриценко (grytsenko.com.ua)

Гриценко підкреслив, що Росію необхідно поставити в рамки

Російська Федерація є найбільшою загрозою для миру на планеті та найбільшим фактором дестабілізації. Про це кандидат у президенти Анатолій Гриценко сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Гриценка.

"В третьому тисячолітті одна із держав, яка взяла на себе відповідальність за мир і безпеку на всій планеті, вчинила міжнародний злочин – акт агресії. Злочин має бути покараний", - підкреслив Гриценко.

Кандидат підкреслив, що Росію необхідно поставити в рамки, а це можливо тільки спільними зусиллями всієї міжнародної спільноти.

"Важливо зважити цінності та ціни. Якщо Росія вчинила злочин, вона має бути покарана. За територією в Україні захоплено кілька країн НАТО, тому покарання має бути адекватним", - вважає кандидат у президенти.

Він наголосив, що міжнародна спільнота повинна зрозуміти, що Росія сприймає тільки солідарні зусилля, тобто, силу. Гриценко нагадав, що Україна мала тісні стосунки з РФ десятиліттями, була її стратегічним партнером, першим торгівельним партнером, але це не зупинило акт агресії.

"За секунду пішла кров, смерть, окупація. Тільки тоді, коли Україна буде в мирі, Європа буде в мирі. Україна є контрибутором безпеки", - вважає Гриценко.