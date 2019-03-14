Гриценко та Добродомов підписали меморандум

У меморандумі - ключові засади внутрішньої та зовнішньої політики

Лидер политической партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты на выборах Анатолий Гриценко и лидер политической партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов заключили совместный меморандум. Об этом сообщает пресс-служба Гриценко.

Среди основных принципов, которые в нем прописаны: проведение деолигархизации; эффективная судебная реформа; обеспечение в пределах полномочий президента об'єктивного и неукоснительного соблюдения антикоррупционного законодательства; преодоление бедности как приоритет социальной политики государства; во внешней политике неукоснительного соблюдения курса относительно обретения членства Украины в Евросоюзе и НАТО; внедрение политики восстановления территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма.

"В меморандуме ключевые принципы внутренней и внешней политики. Внешний курс неизменен. Приложить максимальные усилия для вступления в ЕС и НАТО. Жесткая нерушимая судебная вертикаль, которая защищает права свободы и собственность. Нулевая толерантность к коррупции", - сказал Гриценко.

Кандидат в президенты добавил, что команды вместе пойдут и на парламентские, и на президентские выборы.

В то же время Добродомов подчеркнул, что сейчас страна оказалась перед угрозами, с которыми может бороться только проукраинский, антикоррупционный президент.

"Первая угроза – второй срок нынешнего президента, который погряз в коррупционных скандалах. Вторая – представители конкретных олигархов, которые пытаются установить свою полную диктатуру. Третье – опасные объединительные процессы в лагере пророссийских политических сил, которые не скрывают того, что хотят вернуть страну в орбиту России", - сказал Добродомов.

Как известно, лидер политической партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов публично объявил о том, что снимает свою кандидатуру 7 марта.