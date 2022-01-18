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"Твіндемія": у Європі прогнозують спалах захворюваності

Автор: Іванна Шовкун

У Європейському Союзі прогнозують одночасний спалах двох хвороб - коронавірусу та грипу. Його також ще називають "твіндемія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Початку спалаху грипу можуть сприяти ослаблені карантинні заходи. Країни приймають такі рішення у зв'язку з кампанією з вакцинації від COVID-19.

Зазначають, що минулої зими карантинні заходи (носіння масок та соціальне дистанціювання) допомогли перемогти грип у Європі, тимчасово ліквідувавши вірус.

Проте вже цього року в країнах ЄС разом з коронавірусом може бути одночасний спалах грипу - "твіндемія". Кількість хворих на грип вже зростає. Якщо так триватиме, то ситуація завдасть надмірного тиску на вже перевантажені системи охорони здоров'я.

Головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен пояснив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.

Нагадаємо, головний виконавчий директор Moderna Стефан Бансель заявив, що компанія може випустити комбіновану вакцину, яка одночасно захистить COVID-19 та грипу. Це може статися у 2023 році.

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