"Твіндемія": у Європі прогнозують спалах захворюваності

Початку спалаху грипу можуть сприяти ослаблені карантинні заходи. Країни приймають такі рішення у зв'язку з кампанією з вакцинації від COVID-19.

Зазначають, що минулої зими карантинні заходи (носіння масок та соціальне дистанціювання) допомогли перемогти грип у Європі, тимчасово ліквідувавши вірус.

Проте вже цього року в країнах ЄС разом з коронавірусом може бути одночасний спалах грипу - "твіндемія". Кількість хворих на грип вже зростає. Якщо так триватиме, то ситуація завдасть надмірного тиску на вже перевантажені системи охорони здоров'я.

Головний експерт ECDC з грипу Пасі Пенттінен пояснив, що скасування обмежувальних заходів навесні може продовжити циркуляцію грипу далеко за межі звичайного кінця європейського сезону у травні.