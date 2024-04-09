Козловский: "Рух" стал самой молодой футбольный командой мира среди профессионалов

"Рух" возглавил рейтинг с показателем 52,4%.

Второе место заняла словацкая "Жилина" - 44,5, а третьим стал австрийский "Ред Булл" из Зальцбурга - 42,7.

В составе "Руха" игроки до 23-х лет провели на поле 65,5% игрового времени. Игроки до 22-х лет сыграли 55,4% игрового времени в УПЛ, футболисты до 20-и лет - 17,5%, а юниоры до 19-и лет - 0,4%.

Рейтинг составлялся с учетом среднего возраста игроков до 21-го года, поэтому "желто-черные" заняли в нем первое место.

Из украинских команд в рейтинг также попали ФК "Ворскла" (36 место) и ФК "Динамо" Киев (100 место).

"Важно отметить, что "Рух" - не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Это свидетельствует о том, что молодые таланты "Руха" способны не только много играть, но и показывать качественный футбол", - отметил Григорий Козловский.

Он также поблагодарил тренерский штаб и игроков команды. "Нам нужны сильные футболисты, порядочные люди, которыми украинцы будут гордиться. Я очень рад, что футбольная академия "Руха" воспитывает будущих звездочек, которые станут гордостью этой страны", - резюмировал Козловский.

Напомним, ранее воспитанники футбольной академии "Рух" U-13 победили в международном турнире Number One Cup, который прошел в польском Вроцлаве. Этот турнир по своей значимости можно приравнять к детской Лиге чемпионов УЕФА.