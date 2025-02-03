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На греческом курорте произошло более 200 землетрясений: власти усиливают меры безопасности

Фото: Землетрясения на Санторини (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Власти Греции предупредили о повышении сейсмической активности в районе туристического острова Санторини в Эгейском море. На островах, расположенных рядом, было зарегистрировано более 200 подземных толчков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В связи с этим были предложены меры предосторожности для обеспечения безопасности местных жителей и туристов.

Министерство гражданской обороны Греции выпустило заявление, в котором сообщается, что толчки между вулканическими островами Санторини и Аморгос не связаны с вулканической активностью, однако власти настоятельно призвали жителей и туристов соблюдать осторожность.

Среди рекомендаций - избегать посещения четырех портов на острове, опорожнять бассейны, а также воздерживаться от скоплений людей в закрытых помещениях.

Кроме того, власти рекомендовали закрыть школы на островах Санторини, Аморгос, Иос и Анафи начиная с 3 февраля, а также предупредили о возможной эвакуации в случае ухудшения ситуации.

В Афинах премьер-министр Кириакос Мицотакис провел экстренное совещание по этому вопросу, в то время как на Санторини уже были установлены палатки на открытом стадионе, а полиция и пожарная служба находились в повышенной готовности.

Профессор геофизики и сейсмологии Костас Папазахос подчеркнул, что худшим сценарием может стать землетрясение магнитудой 6,0 и более. Однако они также отметили, что эти меры носят предупредительный характер, и, возможно, энергия под землей рассеивается, не вызывая сильных толчков.

Санторини, знаменитый своими белоснежными зданиями, черным песком и крутыми скалами, ежегодно привлекает около трех миллионов туристов. Вулкан острова, который сформировался после одного из крупнейших извержений в истории около 1600 года до н. э., в последний раз извергался в 1950 году.

Напомним, что в Тайване в горной сельской местности в городе Цзяи произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. Некоторые местные жители оказались в ловушке в поврежденных домах.

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Греция