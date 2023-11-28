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Греческие танкеры снизили количество перевозок российской нефти после писем из США, - СМИ

Вторник 28 ноября 2023 15:39
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Греческие танкеры снизили количество перевозок российской нефти после писем из США, - СМИ Иллюстративное фото: греческие танкеры снизили количество перевозок российской нефти после писем из США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Владельцы нефтяных танков Греции решили сократить объемы российской сырой нефти, которую они перевозят. Такое решение может полностью нарушить поставки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, в этом месяце количество греческих нефтяных танкеров, направляющихся в РФ, сократится на четверть по сравнению с прошлым месяцем и на 60% по сравнению с июнем.

Это должно вызвать беспокойство у чиновников в Кремле, поскольку Россия все еще зависит от помощи иностранных операторов судов, чтобы доставить всю свою нефть на мировой рынок.

Следует отметить, что ранее Министерство финансов США отправило владельцам танкеров письма с просьбой объяснить, что они сделали для соблюдения установленного "Группой семи" предельного уровня цен на российскую нефть. Тогда представители двух афинских компаний заявили, что действуют осторожно, оценивая ситуацию.

Однако, следуя из наблюдений, уже сейчас ясно, что греческие танкеры перевезут лишь 15 грузов флагманской московской нефти Urals, загруженной из портов Балтийского и Черного морей в ноябре. В то время как в октябре их было 20.

Потолок цен на российскую нефть

Этот механизм позволяет третьим странам покупать российское топливо, используя западное страхование судов. При этом установлен ценовой предел: 60 долларов за баррель сырой нефти, 45 долларов за баррель тяжелого топлива и 100 долларов за баррель легкого топлива, такого как бензин и дизельное топливо.

Санкции США против российской нефтяной отрасли

Министр финансов США Джанет Йеллен недавно заявила, что Вашингтон готовится принять жесткие меры за нарушение установленного ценового потолка на нефть.

По информации Reuters, Министерство финансов США запросило судоходные компании из 30 стран информацию примерно о сотне судов, подозреваемых в транспортировке российской нефти с превышением ценового потолка.

Недавно Reuters писало, что цена основного российского экспортного сорта нефти Urals вернулась в установленный странами G7 санкционный уровень 60 долларов за баррель.

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