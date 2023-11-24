Греческие компании, прекратившие возить российскую нефть, исключены из спонсоров войны
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило три греческих компании из перечня международных спонсоров войны после того, как они прекратили транспортировку российской нефти. Речь идет о Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .
Как отметили в пресс-службе, летом 2022 года НАПК дало статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя тем самым бюджет государства-террориста.
"Важно, чтобы все больше международных компаний отказывалось сотрудничать с Россией, особенно в нефтяной сфере. В первую очередь это ослабляет экономические способности военной машины агрессора. И здесь уже речь идет не только о добропорядочности и ответственности таких компаний, но и возможности не попасть под санкции", - сказал глава НАПК Александр Новиков.
Напомним, три крупнейшие греческие судоходные компании в последние недели прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций США. Они были активными грузоотправителями российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие в этом процессе. Все три компании отклонили запросы на суда для погрузки российской нефти в ноябре.
Список НАПК
Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.
Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.
Ранее из перечня международных спонсоров войны уже была исключена ведущая мировая компания по снабжению судового топлива, ирландская Peninsula Petroleum Limited, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) и Британская группа компаний Mondi, производящая бумага и упаковку.