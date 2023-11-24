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Греческие компании, прекратившие возить российскую нефть, исключены из спонсоров войны

Украина, Пятница 24 ноября 2023 15:59
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Греческие компании, прекратившие возить российскую нефть, исключены из спонсоров войны Фото: три греческих компании исключены из спонсоров войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) исключило три греческих компании из перечня международных спонсоров войны после того, как они прекратили транспортировку российской нефти. Речь идет о Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine и TMC Tankers LTD.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК .

Как отметили в пресс-службе, летом 2022 года НАПК дало статус "спонсоров войны" пяти греческим компаниям, среди которых были и Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers. Компании транспортировали российскую нефть и нефтепродукты, пополняя тем самым бюджет государства-террориста.

"Важно, чтобы все больше международных компаний отказывалось сотрудничать с Россией, особенно в нефтяной сфере. В первую очередь это ослабляет экономические способности военной машины агрессора. И здесь уже речь идет не только о добропорядочности и ответственности таких компаний, но и возможности не попасть под санкции", - сказал глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, три крупнейшие греческие судоходные компании в последние недели прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций США. Они были активными грузоотправителями российской нефти и топлива до сентября-октября, когда они начали сокращать свое участие в этом процессе. Все три компании отклонили запросы на суда для погрузки российской нефти в ноябре.

Список НАПК

Напомним, что НАПК является органом, ответственным за систему комплаенса в частном секторе. В ходе процедуры комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе социально ответственное ведение бизнеса в соответствии со стандартами ОЭСР.

Список "Международных спонсоров войны" является репутационным инструментом для достижения добродетели цепочек поставок в международном измерении, выхода международного бизнеса из России, следовательно, уменьшения финансовой и технологической способности страны-террориста.

Ранее из перечня международных спонсоров войны уже была исключена ведущая мировая компания по снабжению судового топлива, ирландская Peninsula Petroleum Limited, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту бриллиантов Shree Ramkrishna Exports (SRK) и Британская группа компаний Mondi, производящая бумага и упаковку.

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