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В Греции столкнулись два поезда: известно о 32 погибших

Фото: в Греции столкнулись два поезда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 1 марта, на севере Греции пассажирский поезд столкнулся с грузовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным представителей пожарной службы, погибли по меньшей мере 32 человек, а 85 получили ранения, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

"Процесс эвакуации продолжается и осуществляется в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения двух поездов", - заявил представитель пожарной службы Василис Вартакоянис.

В результате столкновения несколько вагонов отошли от рельсов, а в трех началось возгорание. По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находилось 350 человек.

Местный губернатор Фессалии Костас Агорастос прокомментировал трагедию, назвав эту ночь "ужасающей". В прямом эфире ERT чиновник сообщил, что в результате столкновения вагоны 1 и 2 полностью разрушены.

Напомним, что на днях в Польше столкнулись два микроавтобуса, в которых находились украинцы. В результате аварии пятерых пассажиров госпитализировали.

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