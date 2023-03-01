В Греции столкнулись два поезда: известно о 32 погибших

По данным представителей пожарной службы, погибли по меньшей мере 32 человек, а 85 получили ранения, из них 25 находятся в тяжелом состоянии.

"Процесс эвакуации продолжается и осуществляется в очень сложных условиях из-за серьезности столкновения двух поездов", - заявил представитель пожарной службы Василис Вартакоянис.

В результате столкновения несколько вагонов отошли от рельсов, а в трех началось возгорание. По данным железнодорожного оператора Hellenic Train, в пассажирском поезде находилось 350 человек.

Местный губернатор Фессалии Костас Агорастос прокомментировал трагедию, назвав эту ночь "ужасающей". В прямом эфире ERT чиновник сообщил, что в результате столкновения вагоны 1 и 2 полностью разрушены.