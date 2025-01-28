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В Греции изобрели необычный способ заставить мотоциклистов соблюдать ПДД: подробности

Фото: в Греции изобрели необычный способ заставить мотоциклистов соблюдать ПДД (mediapool.bmwgroup.com)
Автор: Константин Широкун

Греция решила бороться с мотоциклистами без шлемов: в правительстве предлагают запретить продавать им топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

Министр здравоохранения Адонис Георгиадис считает, что это поможет снизить количество серьезных травм и смертельных случаев на дорогах. Законопроект также предусматривает штрафы для АЗС, которые обслуживают таких водителей. Это вызвало бурную реакцию у владельцев АЗС, но власти настаивают на необходимости повышения безопасности дорожного движения. Законопроект находится на стадии разработки, и его принятие может стать прецедентом для других стран.

В Греции обсуждается необычная мера борьбы с нарушением правил дорожного движения мотоциклистами, ведь в стране большинство байкеров игнорируют обязательное использование шлемов, что приводит к серьезным последствиям.

Инициаторы нововведения аргументируют свою позицию тем, что езда без шлема часто становится причиной тяжелых травм и смертей в результате ДТП. В правительстве считают, что такие решительные меры необходимы для повышения безопасности на дорогах и снижения количества аварий с участием мотоциклистов.

 

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Автомобильное движение