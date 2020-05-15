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Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи

Новини » Політика     15.05.2020 - 14:13
Греція очолила Комітет міністрів Ради Європи
Фото: Греція прийняла головування в РЄ фото (coe.int)

Головування Греції триватиме 6 місяців

Греція прийняла головування у Комітеті міністрів Ради Європи (РЄ). Країна очолюватиме Комітет міністрів півроку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу РЄ.

Як зазначається, головування Греції триватиме 6 місяців, до 18 листопада 2020 року.

"Метою є привернути увагу на усі прояви кризи пандемії, яка причинила обмеження у житті європейських громадян, зокрема відносно прав людини і основоположних свобод", - наголосили у грецькому головуванні.

Нагадаємо, Рада Європи схвалила виділення Україні 1,2 мільярдів євро позики в рамках макрофінансової допомоги для боротьби з наслідками пандемії.

Крім того, ЄС виділяє додаткові три мільйони євро на медицину в прикордонних зонах України, Польщі та Білорусі. Кошти виділяються на закупівлю медичного обладнання чи розширення наданих послуг.

Також зазначається, що ЄС вже виділив майже 24 млн євро в рамках 12 проектів охорони здоров'я на підтримку лікарень, служб швидкої допомоги та інших підрозділів, розташованих у прикордонному регіоні.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Рада ЄвропиГреція
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