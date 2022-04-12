Греція прискорить проект з розвідки газу, щоб позбутися російського палива

Греція прискорить проекти з розвідки газу спільно з приватними інвесторами, заявив прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс. Країна вона скорочує свою залежність від російських енергоносіїв і прагне стати енергетичним центром в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Греція, яка покриває близько 40% своїх щорічних енергетичних потреб за рахунок російського газу, в минулому видобувала невелику кількість нафти і намагалася досліджувати свій вуглеводневий потенціал.
Але низькі ціни на нафту в попередні роки, перехід на екологічно чисту енергію і відсутність політичної волі загальмували її плани по розвідці.
"Прискорення експлуатації національних енергетичних ресурсів країни дозволить нам, якщо нам пощастить і у нас будуть придатні для експлуатації родовища природного газу, підвищити нашу енергетичну незалежність, нашу енергетичну безпеку", - сказав прем'єр-міністр.
Міцотакіс, який у вівторок зустрічався з комісією з вуглеводнів країни і керівниками енергетичної галузі, додав, що Греція прагне до 2023 року мати чітке уявлення про те, чи є у неї запаси газу, які вона могла б використовувати, в той час як дані про потенційні запаси газу на даний момент вселили в уряд "оптимізм".
Це прискорення, за його словами, не підірве політику країни щодо нарощування відновлюваних джерел енергії та скорочення викидів вуглецю на 55% до 2030 року відповідно до цілей ЄС у галузі зміни клімату.
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