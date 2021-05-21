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Греція розраховує прийняти цьогоріч 50% від потоку туристів 2019 року

Автор: Андрій Василюк

Греція очікує, що прибуття туристів цьогоріч досягне половини рівня, який спостерігався в 2019 році. З середини травня країна відкрита для туристів, в тому числі й з України.

Про це заявила 21 травня представник уряду Арістотелія Пелоні, передає Reuters з посиланням на newsbomb.gr.

"Ми можемо очікувати трафіку на рівні 50% від рівня 2019 року", - заявила Пелоні.

Вона зазначила, що перші ознаки прибуття туристів є дуже позитивними, хоча і не показовими, оскільки в Європі все ще існують обмеження на пересування.

Греція, п’ята частину економіки якої покладається на туризм, у 2020 році побачила лише 7 мільйонів туристів та 4 мільярди євро доходів порівняно з рекордними 33 мільйонами відвідувачів та 18 мільярдами євро доходів у 2019 році.

Цифровий сертифікат вакцинації планують запустити в Євросоюзі наприкінці червня. Він дозволить відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку.

Нагадаємо, кордони Греції відкрилися для українців вже 14 травня. Для того, щоб потрапити в країну, туристам потрібно:

- заповнити електронну форму PLF на сайті travel.gov.gr до прибуття в Грецію (форма PLF з QR-кодом потрібна для перетину будь-якого в'їзного пункту);

- подати сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, завершену щонайменше за 14 днів до в'їзду (сертифікат англійською мовою).

При цьому сертифікат вакцинації можна замінити негативним ПЛР-тестом, проведеним не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в Грецію, або сертифікатом про перенесену хворобу.

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