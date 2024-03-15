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Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины

Пятница 15 марта 2024 17:45
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Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины Архивное фото: Греция присоединилась к коалиции по разминированию Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Греция решила присоединиться к коалиции стран, которые помогают Украине с разминированием территории.

Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Он поблагодарил Грецию за присоединение к коалиции по разминированию.

Ее возглавляют Литва и Исландия.

"Мы должны продолжать посылать четкий сигнал о нашей твердой решимости продолжать поддерживать Украину", - сказал министр.

Коалиция НАТО по разминированию Украины

Литва и еще 20 стран утвердили коалицию по разминированию Украины. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что в рамках коалиции по разминированию Литва передаст украинской армии бронетранспортеры и выделит 1,2 миллиона евро на программу поддержки НАТО Украины в сфере разминирования.

Позже стало известно, что Венгрия присоединилась к коалиции 20 стран-членов Североатлантического союза, которые займутся разминированием территории Украины.

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