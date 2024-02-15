Греция планирует активно участвовать в послевоенном восстановлении Украины, - глава МИД

"Многие компании и учреждения с накопленным опытом и сравнительными преимуществами в области реконструкции и восстановления активно работают в нашей стране. К таким секторам относятся энергетическая инфраструктура, судоходство, цифровизация, строительство, защита культурного наследия, сельскохозяйственный сектор, туризм и многие другие отрасли", - заявил он.

По словам министра, мобилизация греческого делового сообщества и государственного сектора для участия в восстановлении Украины также внесет существенный вклад в использование открывающихся возможностей, которые очень скоро появятся благодаря движению значительных средствот ЕС.

Герапетритис подчеркнул, что с первого дня войны в Украине Греция заняла четкую принципиальную позицию.

"Греция полностью поддержала Украину, она твердо стояла на стороне международного права против любого неспровоцированного нападения, против любого нарушения суверенитета, против любой тенденции к ревизионизму. Мы солидарны со страной, подвергшейся нападению, и будем всячески поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет", - заявил он.

Министр отметил, что граждане греческого происхождения веками мирно жили на берегах Черного моря, поэтому "никто не забывает о преступлениях в Мариуполе".

"Городе с греческим названием и со значительным населением греческого происхождения, так же как мы не забываем о боях и потерях в Одессе. Российское военное наступление на Украину - это не только угроза безопасности Европы. Оно ставит под угрозу мир и стабильность во всем мире, грубо нарушая Устав ООН и установленные нормы международного права", - заявил он.

Помощь Греции Украине

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция приостанавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, так как в будущем их могут передать Украине.

Также ранее стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.